Wie ein afrikanischer Staat die Rivalität zwischen China und den USA ausnutzt

Die Reise in den riesigen Staat (mit der 14-fachen Fläche Österreichs) im Südwesten Afrikas ist das Ergebnis einer langen Annäherung. Seit dort 2017 Präsident João Lourenço übernahm, manövrierte er sein Land diplomatisch immer näher an die USA heran.

Für beide Seiten ist es eine Win-win-Situation: Die Vereinigten Staaten erhoffen sich in Angola Zugang zu wertvollen Rohstoffen . Das Land ist der zweitgrößte Erdölproduzent Afrikas , verfügt daneben über gewaltige Diamantvorkommen und die für hochtechnologische Produkte so wichtigen seltenen Erden .

Viele afrikanische Staaten sind abhängig von China

Genau das ist es, was sich Präsident Lourenço von der Partnerschaft mit den USA verspricht: Abhängigkeiten verringern. Kein afrikanisches Land kaufte seit 2000 so viele Waffen aus Russland, kein afrikanisches Land verschuldete sich in dieser Zeitspanne so sehr bei China (mit 35 % des BIP). Alleine im Jahr 2002 nahm Angola einen 60-Milliarden-Dollar Kredit bei chinesischen Banken auf.

Vor allem der chinesische Einfluss auf das Land ist heute riesengroß. Weil Angola die Kredite – natürlich – nicht zurückzahlen konnte, musste nachverhandelt werden – und man einigte sich mit den Chinesen darauf, stattdessen mit Rohstoffen und Abbaulizenzen zu bezahlen.