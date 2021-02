Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gescheitert

Der Artikel wird laufend aktualisiert

Auch das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den Donald Trump ist gescheitert. Bei der Schlussabstimmung im US-Senat stimmten am Samstag genügend Republikaner für den Ex-Präsidenten, um eine Verurteilung mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit zu vereiteln. Die Abstimmung war am frühen Nachmittag noch im Gange, doch hatten bereits 34 der 100 Mandatare für den Freispruch votiert.

Ankläger und Verteidiger Trumps hatten sich bis zuletzt einen harten Schlagabtausch geliefert.

Zuvor hatte der Senat überraschenderweise dafür gestimmt, eine weitere Zeugin vorzuladen: Die republikanische Abgeordnete Herrera Beutler hatte in der Nacht auf Samstag über ein Telefonat zwischen Trump und dem republikanischen Minderheitsführer in der Kongresskammer, Kevin McCarthy, während der Erstürmung des Kapitols am 6. Jänner berichtet und damit den Ex-Präsidenten erneut belastet. Während McCarthy der Schilderung zufolge Trump in dem Gespräch mit Nachdruck aufforderte, einzuschreiten und seine Anhänger sofort zur Umkehr aufzufordern, soll Trump sich gleichgültig gezeigt haben.