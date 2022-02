Amsterdam sagt dem Mietwahnsinn den Kampf an

In Amsterdam eine 50-Quadratmeter-Wohnung mieten unter monatlichen 1.600 Euro? So gut wie unmöglich.

In kaum einer europäischen Stadt sind die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren so explodiert wie in der niederländischen Metropole. Corona verschaffte nur eine kurze Atempause: Die sonst üblichen Touristenmassen blieben aus. Und auch die vielen, gut bezahlten ausländischen Mitarbeiter internationaler Konzerne wechselten oft ins heimatliche Homeoffice – und ließen so manche Mietwohnung leer stehen.

"Wohnungen sind zum Leben da"

Doch jetzt setzt die grüne Stadtregierung zum nächsten Schritt gegen die Wohnungsnot an: Wer ab 1. April in Amsterdam eine Wohnung im Wert von bis zu 512.000 Euro kaufen will, muss auch darin wohnen. Mindestens vier Jahre lang darf die erworbene Immobilie nicht vermietet werden. "Wohnungen sind dafür da, um darin zu leben, und nicht, um Geld zu verdienen", heißt es in einer Presseaussendung der Stadt.