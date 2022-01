Exklusiv und begehrt: Wohnen an der Wiener Countryside

Das Wiener Cottage wurde ein Erfolg. Und auch Vorbild für andere neue Wohngebiete der Stadt. So entstanden etwa das Pratercottage, ein Hietzinger Cottageviertel oder das „Beamtencottage“ in Lainz. Hier siedelten sich zahlreiche höhere Beamte an. Die großzügig angelegten Häuser der Siedlung wurden vom „Ersten Wiener-Beamten-Bau-Verein“ 1904 errichtet. Sogar im angrenzenden Perchtoldsdorf entwickelte sich ein solches Viertel mit repräsentativen Villen.

Ruhe in der Vorstadt

Wie kann man sich das Leben auf der „Wiener Countryside“ vorstellen? Werner Rosenberger beschreibt es in seinem Buch „Cottage“ (Metroverlag) sehr treffend: „Das Schnellste im Cottage sind die Jogger. Der Rest ist Slow City und der Charme der Bourgeoisie diskret. Ein Spaziergang durch Währing und Döbling führt durch ein Dorf in der Stadt, wo heute noch Ruhe und Gemütlichkeit wohnen.“

In dieses „Dorf“ rüttelte ab 1889 die Pferdebahn und ab 1907 verband die Straßenbahnlinie 40 das Cottage mit der Börse am Ring. Abgesehen von der Nähe zum Wienerwald, wo ausgedehnte Spaziergänge unternommen werden konnten, war es auch möglich, bei der sportlichen Ertüchtigung im eigenen Klubhaus unter sich zu bleiben. Der Cottage-Eislaufverein an der Ecke Gymnasium- und Hasenauerstraße, wo man im Sommer „Lawn-Tennis“ spielte, existiert allerdings heute nicht mehr.