Alternative für Deutschland: Triumph im Osten, Bruch in Bremen

Während die AfD in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Brandenburg am Sonntag ihre bisher größten Wahlerfolge feierte, hat sich der Klub der fünf AfD-Abgeordneten in der Bremer Bürgerschaft aufgespalten und dadurch seinen Fraktionsstatuts eingebüßt.

Die Bürgerschaft - wie der Gemeinderat in Bremen heißt - teilte am Montag mit, dass AfD-Landeschef Frank Magnitz und zwei weitere Abgeordnete die bisherige Fraktion verließen und eine "AfD-Gruppe in der Bremischen Bürgerschaft" bildeten. Für eine Fraktion sind mindestens fünf Abgeordnete nötig.

Medien berichteten zuletzt über heftige interne Konflikte innerhalb der Bremer AfD. Neben der Gruppierung um Magnitz verbleiben zwei AfD-Abgeordnete als fraktionslose Parlamentarier in der Bürgerschaft. Magnitz und die Abgeordneten Mark Runge und Uwe Felgenträger vollzogen den Austritt am Sonntagabend.