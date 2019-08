AfD schloss Sayn-Wittgenstein aus Partei aus

Das Bundesschiedsgericht der deutschen AfD hat am Mittwoch Doris von Sayn-Wittgenstein letztinstanzlich wegen parteischädigenden Verhaltens aus der Partei ausgeschlossen. Sie ist damit nicht mehr Landesvorsitzende der rechtspopulistischen Partei in Schleswig-Holstein. Die 64-Jährige steht wegen mutmaßlicher Kontakte zu Rechtsextremen in der Kritik.

Die zum rechtsnationalen Flügel der AfD zählende Sayn-Wittgenstein soll einen Verein unterstützt haben, der vom thüringischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Sie wurde Ende Juni trotz eines Ausschlussverfahrens der Bundespartei von ihrem Landesverband in Schleswig-Holstein als Vorsitzende wiedergewählt.