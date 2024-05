Vučić vergleicht Srebrenica-Resolution mit Schlacht auf Amselfeld

Serbiens höchste Behörden haben der am Donnerstag erwarteten Abstimmung in der UNO-Vollversammlung zu einer Resolution zu Srebrenica eine äußerst dramatische Note verliehen. Für Serbien und das serbische Volk wäre an diesem Donnerstag der St. Veitstag, erklärte Präsident Aleksandar Vučić in einer Telefonschaltung aus New York für den regierungsfreundlichen TV-Sender "Informer" am Mittwochabend.