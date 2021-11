Albanien steigt aufs Gaspedal und will endlich in die EU

Jugend strebt gen Westen

Vielleicht ist man deswegen so bemüht um einen baldigen EU-Beitritt: um endlich offiziell zur "freien Welt" zu gehören. Die albanische Bevölkerung strebt schon lange gen Westen, besonders die Jungen. Und davon gibt es viele: Das Durchschnittsalter liegt in Albanien bei 35 Jahren, in Österreich bei 43. Gleichzeitig ist die Abwanderungsquote hoch. Der EU-Beitritt soll auch dieses Problem lösen.

Linhart betonte in Tirana wie schon am Donnerstag in Skopje Österreichs Forderung nach dem Startschuss der EU-Beitrittsgespräche im Dezember. Die Jungen würden davon besonders profitieren, so Linhart. Zudem sei er dafür, schon jetzt Albanien voll in das EU-Studentenaustauschprogramm Erasmus einzubeziehen. Rund 100 Albaner kommen jährlich zum Studieren nach Wien.

Albaniens Außenministerin Olta Xhaçka schloss sich an: Die EU-Perspektive sei das beste Mittel um Korruption, Armut und Abwanderung im 2,8-Millionen-Einwohner Land zu bekämpfen.

Und das bitte schnell.