AfD-Chefin: "Ich drücke definitiv Donald Trump die Daumen"

Zudem habe Trump versprochen, den Krieg in der Ukraine zu beenden, indem er die finanzielle Unterstützung Kiews streiche. "Und ich glaube, dass er Wort hält."

Mit der AfD an der Macht wäre "alles ganz anders"

In dem 20-minütigen ZDF-Sommerinterview mit Moderatorin Shakuntala Banerjee in einem Wald in Sachsen drehte sich viel um die Frage, was denn in Deutschland anders laufen würde, wäre die AfD an der Macht.

Laut Weidel wäre dann "alles ganz anders". Thematische Schwerpunkte des Gesprächs waren die liebsten Themen aller Rechtspopulisten in ganz Europa: Migration, Grenzsicherung und Abschiebung.