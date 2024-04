Vorwürfe gegen AfD-Spitzenkandidaten häufen sich: Nun auch Vorermittlungen

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat jedenfalls Vorermittlungen gegen Krah wegen Bestechungsverdachts im Zusammenhang mit chinesischen und russischen Zahlungen eingeleitet. Es gebe aber keinen Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Krahs Mitarbeiter Jian G. wegen mutmaßlicher Spionage für China. Man habe aufgrund der Medienberichterstattung gegen den Europaabgeordneten am 18. April 2024 ein Vorermittlungsverfahren im Zusammenhang mit angeblichen russischen Zahlungen für seine Tätigkeit als Abgeordneter begonnen, teilte ein Sprecher in Dresden am Mittwoch auf Anfrage mit.

Nun wurde auch ein Mitarbeiter Krahs festgenommen – ihm wird vorgeworfen, für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet und chinesische Staatsbürger ausspioniert zu haben. Krah kündigte an, ihn kündigen zu wollen, er sei an „Aufklärung interessiert“, sieht aber keine Schuld bei sich: „Es bleibt aber dabei, dass ich kein persönliches Fehlverhalten mir vorzuwerfen habe“, wird der EU-Parlamentsabgeordnete zitiert.

„Neuer Flügelkampf in der AfD: Soll Deutschland an Russland oder an China verkauft werden?“, fragte das Satire-Portal Postillon. Die Nähe der AfD zu antidemokratischen Regierungen, vor allem in China und Russland, ist nicht neu: AfD-Chef Tino Chrupalla wurde 2020 von Moskaus Außenminister Sergej Lawrow pompös empfangen, drei bayerische AfD-Abgeordnete waren im März als Wahlbeobachter in Russland und lobten im Staatsfernsehen die Transparenz. Krah soll für chinesische Firmen in Brüssel lobbyiert haben und sendete zum 70. Jahrestag der chinesischen Besetzung Tibets Glückwünsche. Für den Krieg in der Ukraine sieht die AfD den Westen verantwortlich und als „Kriegstreiber“.