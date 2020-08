Ade, Abe: Was der scheidende japanische Premier hinterlässt

Ein Auftrag, der in seiner politisch prominenten Familie stark verankert ist. Abes Großvater Nobusuke Kishi, Minister im Zweiten Weltkrieg und später Premierminister, hatte seinem Enkel die Zweifel an bestimmten Punkten der Nachkriegsverfassung in die Wiege gelegt. Abes größter Angriffspunkt war stets eine Ergänzung des Artikel 9, der vorsieht, dass Japan sich nur noch verteidigen darf. Als Abe in

den frühen Achtzigern mit 28 Jahren von der Wirtschaft in die Politik wechselte, nannte er diese Verfassungsänderung sein großes Ziel.

Auch seine Nachfolger werden es schwer haben, dieses Ziel zu erreichen, zumal derzeit noch viel mehr auf dem Spiel steht: Abes Vermächtnis.

Wenn es eines gibt, wofür Abe von vielen gelobt wurde und wird, dann ist das

seine Wirtschaftspolitik, auch „Abenomics“ genannt: Mit billigem Geld, schuldenfinanzierten Konjunkturspritzen und dem Versprechen von Strukturreformen wollte er Japan aus der jahrzehntelangen Deflation und Stagnation führen.