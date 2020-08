Japanischer Bestseller: Lieber Bauchfleisch als Spermien

Die 43-jährige ist zum feministischen Idol geworden, der aktuelle Roman „Brüste und Eier“ wurde in ihrem Land mehr als 250.000 Mal verkauft, vorwiegend an jüngere Frauen, die auf diesen immer noch geltenden japanischen Code pfeifen:

Es hat für eine Frau demütigend zu sein, wenn sie nicht begehrt wird.

Das empfindet Natsuko Natsume ganz und gar nicht. Sie ist die Erzählerin, etwa 30 Jahre alt im ersten Teil, etwa 40 im zweiten Teil.

Sie wird Single bleiben.

Natsuko hatte Sex, früher einmal, aber sie findet die Vorstellung, sich auszuziehen, die Beine breit zu machen und sich penetrieren lassen – eklig.

(Sofort meldeten sich in Japan Kritiker zu Wort, Männer, die den Roman daraufhin „widerlich“ fanden.)

Viel geschieht nicht in dem Buch. Aber in vielen Dialogen wird vermittelt: Frau darf den eigenen Weg gehen. Sie ist okay, er ist manchmal auch okay.