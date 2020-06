Abschied vom Golan mit Wehmut

Wie der KURIER bei der UNO in New York erfuhr, wurde Österreich ersucht, einige Stabsoffiziere, Ärzte und Sanitätern am Golan zu lassen. Das Ansuchen werde derzeit in Wien geprüft.

Zugleich wurde bekannt, dass UNO-Soldaten von den Fidschi-Inseln das österreichische Kontingent ersetzen könnten. Auch die Philippinen wollen mehr Soldaten schicken. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon schlug eine Verstärkung der Golan-Mission auf 1250 Mann vor. Das Mandat solle aber auch robuster werden.

Bestätigt wird in Wien, dass bestehende Missionen, wie der NATO-geführte Kosovo-Einsatz, durch Österreicher verstärkt werden soll. Möglich wäre auch eine Teilnahme an der EU-Mission „Atalanta“ zur Bekämpfung der Piraterie vor Somalia oder auch in Mali, wo bereits Soldaten stationiert sind.

Nach der Rückkehr aller Soldaten vom Golan dürfte Österreich rund 900 Soldaten in internationalen Missionen eingesetzt haben. Das Ziel der Regierung sind 1100 Soldaten in Auslandseinsätzen.