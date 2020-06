Das Ende einer Erfolgsgeschichte

Die Schlacht um die Stadt hat sich aufgelöst und in zahlreiche Einzelgefechte auf das umliegende Golan-Hochplateau verlagert. Am Samstag waren südlich noch vereinzelte Feuerstöße zu hören. Noch weiter südlich schoss schwere Artillerie. Und Flächenbrände etwa vier Kilometer nordöstlich von Quneitra lassen dort ebenfalls auf eine Auseinandersetzung schließen.

Samstag wagten sich auch wieder die ersten israelischen Zivilisten an die nahe Demarkationslinie. Mit Feldstechern „bewaffnet“ diskutierten sie heftig die Frage, was nun passiert, wenn die UNO da drüben rausgeht. Dass Österreich abziehen will, und die UNO noch keinen adäquaten Ersatz hat, hat sich inzwischen zu allen Israelis durchgesprochen. Es bereitet den Menschen Sorge. Sie wollen nicht leben wie an der Grenze zum Südlibanon, wo jeden Tag Granaten herüberfliegen können.

Ähnlich sehen es die Menschen in Syrien. Ein Souk-Händler in Damaskus erklärte einmal: „Wir können nur ruhig schlafen, solange die Österreicher am Golan sind.“ Er meinte damit, dass ihnen die Anwesenheit der Österreicher die Angst vor einem israelischen Überraschungsangriff nimmt. Dass ein Bürgerkrieg ausbricht, konnte er nicht wissen.