Deutschland will Straftäter über Usbekistan nach Afghanistan abschieben

Dem deutschen Spiegel zufolge führt die deutsche Bundesregierung Verhandlungen mit Usbekistan, um Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan ohne direkte Absprache mit den Taliban zu ermöglichen. In der letzten Maiwoche – also bereits vor dem mutmaßlich islamistischen Messerangriff eines Afghanen in Mannheim, der die Diskussion um Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan neu aufrollte – soll eine Delegation der Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in die Hauptstadt Taschkent gereist sein.

Demnach könne Deutschland afghanische Abschiebekandidaten mit Charterjets nach Taschkent bringen. Nach dpa-Informationen war zuletzt überlegt worden, für den Flug eine Gesellschaft mit Sitz in Rumänien anzuheuern. Von Taschkent sollen die Afghanen mit der afghanischen Fluggesellschaft Kam Air (gegen die aufgrund von Sicherheitsmängeln ein Flugverbot in der EU besteht) weiter nach Kabul transportiert werden. Die Route soll sicherstellen, dass Berlin keine direkte Absprache mit der Taliban-Regierung in Kabul treffen muss.