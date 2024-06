Abschiebungen nach Afghanistan fordern? So geht Spaltung

Dass derzeit sowieso niemand nach Afghanistan abgeschoben wird, liegt weniger an dem geltenden Abschiebestopp, sondern an der Sicherheitslage im Land am Hindukusch. So sieht das auch international geltendes Recht – eine Abschiebung wäre gegenüber dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kaum haltbar.

Was aber am stärksten dagegenspricht: Kein Land der Welt hat die islamistischen Taliban bisher als legitime Regierung anerkannt. Ein Schritt, den Berlin eigentlich nicht tun will, aber gehen müsste, um Rückführungen auszuverhandeln. Genauso wenig will man den Taliban Geld zahlen – was die für die Rücknahme von Straftätern sehr wahrscheinlich verlangen würden.

Das weiß auch Innenministerin Faeser. Der Ruf nach Abschiebungen ist damit nichts weiter als eine populistische, illusorische Forderung, die man nicht den Rechten überlassen will. Damit nimmt man jedoch bewusst in Kauf, dass man zur weiteren Spaltung und Radikalisierung der Gesellschaft beiträgt.