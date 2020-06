Ab 2021: Klimaticket startet für ganz Österreich

Während der Pressekonferenz zur AUA-Rettung ließ Klimaministerin Leonore Gewessler am Montag so nebenbei eine politische Bombe platzen. Das 1-2-3-Klimaticket, eines der großen Wahlversprechen der Grünen im vergangenen Nationalratswahlkampf, sei nun fixiert und komme ab 2021.

Allerdings vorerst noch mit Abstrichen: Idee des Tickets war ja, dass ein Jahresticket pro Bundesland nur einen Euro pro Tag kosten soll, also 365 Euro pro Bundesland. Für zwei Bundesländer käme das Ticket auf zwei mal 365 Euro, also 730 Euro. Und für ganz Österreich, also für alle neun Bundesländer, müsste man 1095 Euro pro Jahr bezahlen.