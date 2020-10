Geteiltes Berlin: Wie Menschen die Zeit vor und nach der Wende erlebten

Der Tag, der alles veränderte, war der 9. November 1989. Günter Schabowski, Mitglied des Politbüros der SED, kündigte auf einer Pressekonferenz beiläufig an, die DDR werde umgehend die Grenzen öffnen. An den Übergängen setzte ein Massenansturm ein. Robert Hall, der die Proteste und Berichte seit Wochen mitverfolgte, hat am Abend noch ferngesehen, ging dann aber ins Bett. Als er früh morgens seinen Sohn zum Kindergarten bringen wollte, kamen ihnen 11- bis 12-Jährige entgegengerannt, die nach der U-Bahn-Station fragten. Statt zum Kindergarten sind sie zu dem Grenzübergang gelaufen. Was er dort sah, hat ihn ergriffen: "Ein endloser Strom an Autos, die im Schritttempo über die Grenze fuhren und von jubelnden Westberlinern empfangen wurden."

"Dann drücken dir fremde Menschen Geld in die Hand"

Auf der anderen Seite, im Ost-Berliner Ortsteil Baumschulenweg, haben Angelika Stündler und ihr Mann das alles "nicht für bare Münze genommen". Während andere sofort rüber sind, haben sie einige Tage abgewartet, um das Begrüßungsgeld abzuholen. "Es war ein komisches Gefühl. Du fährst über die Grenze und dann drücken dir fremde Menschen Geld in die Hand." Wenn sie an diese Zeit zurückdenkt, spricht sie weniger über neu gewonnene Freiheit, mehr über Ängste. Die Währung sollte sich ändern, "da gingen wir davon aus, dass vieles seinen Wert verliert".

So fühlte es sich an, als sie mit Arbeitskollegen in einem Saal stand und ihnen "ein paar Wessis" erklärten, dass Interflug "abgewickelt" wird und sie umschulen sollen. "Einige Frauen haben ihnen dann schon die Meinung gesagt, was sie denn glauben, was alle in den letzten Jahren gemacht haben. Die hätten die Männer fast gelyncht."