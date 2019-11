Berliner Mauer: Wie geht es denen, die an der alten Grenze leben?

War es ein Versprecher oder doch irgendwie geplant? Was der SED-Funktionär Günter Schabowski den Bürgern der DDR nach den anhaltenden Demonstrationen sagen wollte, führte am Ende zu viel mehr als neuen Reisebestimmungen: Noch am Abend des 9. Novembers 1989 liefen Tausende zu den Grenzen, die schließlich unter Druck geöffnet wurden.

Die Mauer ist an diesem Tag wortwörtlich nicht gefallen, aber es war der Anfang. Vereinzelt machten sich zwar Mauerspechte mit Pickel und Hammer ans Werk, doch es sollte dauern, bis die Wände großteils abgetragen wurden.

Wer heute durch Berlin oder entlang des ehemaligen Grenzverlaufs fährt – dem Mauerweg –, kann sie aber noch immer sehen: Grenzzäune, Wachtürme und Hinterlandmauern. Sie stehen mal an Häusern, in der Wiese oder in Begleitung von Gedenktafeln. Der KURIER hat Menschen getroffen, die heute an der alten Grenze leben; und mit ihnen darüber gesprochen, wie sie den Mauerfall erlebt haben und wie sie mit Ost-West-Konflikten und neuen Nachbarn umgehen.