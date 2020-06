Mauer aus Licht stieg in den Berliner Nachthimmel

"Wir können die Dinge zum Guten wenden – das ist die Botschaft des Mauerfalls."

"Träume können wahr werden. Nichts muss so bleiben, wie es ist."

"Es braucht Mut, Freiheit zu erkämpfen, und es braucht Mut, Freiheit zu nutzen."

Kanzlerin Angela Merkel bei verschiedenen Gedenkveranstaltungen am Wochenende in Berlin

"Wir verneigen uns vor den Opfern der Mauer und vor den vielen Menschen, die als Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in der DDR und allen Ländern des Ostblocks unermessliches Leid erfahren mussten."

Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit ( SPD) am Sonntag in der Berliner Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße

"Wenn ich mir das heute anschaue, dann haben wir das doch ganz gut geschafft und sind ein glückliches Volk."

Berlins damaliger Bürgermeister Walter Momper ( SPD) am Samstag auf dem Parteitag der Berliner SPD

"Manchmal wünsche ich mir den 9. November 1989 zurück, als Ostler und Westler sich einfach nur in den Armen lagen."

Iris Gleiche, SPD, in der Bundestagsfeierstunde am 7. 11. 2014

"In der DDR hatten wenigstens alle eine Wohnung, Essen und Beschäftigung."

Der letzte SED-Chef Gregor Gysi, heute Linken-Fraktionschef, bei der gleichen Bundestagsfeier

"Hier haben Sie Bett, Essen, Arbeit. Damit wurden wir 1982 vom Gefängnisdirektor begrüßt."

CDU-Abgeordneter Arnold Vaatz, einst inhaftierter DDR-Bürgerrechtler, als Antwort auf Gysi

"Heute erneuern wir die Entschuldigung für begangenes Unrecht und das Bekenntnis, dass wir Demokratie und Rechtsstaat wie zwei Augäpfel zu hüten haben."

Erklärung der Linken-Führungsspitze (früher SED) am 8. 11. 2014

"Wir träumten vom Paradies und bekamen Nordrhein-Westfalen."

Joachim Gauck, DDR-Bürgerrechtler, danach Stasi-Beauftragter, heute Bundespräsident, bei der Mauerfall-Feier 2009

"Herr Bundeskanzler, im Augenblick fällt gerade die Mauer."

Pressechef Eduard Ackermann zu Kanzler Helmut Kohl beim Staatsdiner in Warschau am Abend des 9. November 1989"

Hörste det? Ich kann gar nicht genug kriegen vom dem Krach da."

Ein Rentner am 11. 11. 1989 bei den Presslufthämmern, die eine Durchfahrt in die Mauer schufen

"Wir können Ihnen ja nicht den Krieg erklären."

François Mitterrand, Präsident Frankreichs und damals des EU-Rats, 1989 vor Beratern beim Nachdenken, wie er die Wiedervereinigung verhindern könnte