Auch Kohl ahnte nichts vom Fall der Mauer

Genau diese Überzeugung, dass die deutsche Einheit nur in enger Abstimmung mit den westlichen Bündnispartnern und demrealistisch sein könne, bestimmte das Handeln des deutschen Kanzlers in den kommenden Wochen und Monaten.sprach an diesem Abend auch nicht von, sondern zitierte die Hymne: "Einigkeit und Recht und Freiheit".hingegen betonte: "Es geht jetzt um Wiedersehen, nicht", während, damals noch Präsident der Sozialistischen Internationale, erstmals das später geflügelte Wort aussprach: "Es wächst zusammen, was zusammengehört."

Helmut Kohl hielt Wort und kehrte am 11. November nach Warschau zurück. Der Nebel hatte sich noch nicht verzogen, also gingen die Reisen nach Auschwitz und Krzyzowa nicht per Flugzeug, sondern im Autobus. Kohl schrieb später über seine Gedanken in dem Vernichtungslager:" Wir wollen nichts von all dem Schrecklichen verschweigen, verdrängen oder vergessen." Ein Auftrag an die deutsche Politik, der ewig gültig bleibt.

Die Fahrt nach Krzyzowa, mehr als 400 Kilometer von Warschau entfernt, begann um drei Uhr Früh und dauerte fünf Stunden. Bei einer kurzen Pause verschwand auch der Kanzler hinter einem Baum. Auf den Feldern marschierten die Bauern hinter den von Pferden gezogenen Pflügen her. Trist wirkten die bescheidenen Häuser im Novembernebel.In Krzyzowa wurde bei bitterer Kälte eine katholische Messe im Freien gefeiert, beim Friedensgruß vor der Kommunion umarmten die beiden Regierungschefs einander.

Das war mehr als eine symbolische Geste. Bundeskanzler Kohl konnte vor seiner Polen-Reise nicht ahnen, dass die Berliner Mauer plötzlich aufgehen würde. Aber aus vielen Gesprächen mit Michail Gorbatschow wusste er, wie kaputt die Wirtschaft in Osteuropa war. Und ihm war bewusst, dass "konföderative Strukturen mit der DDR", von denen er Ende November in seinem 10-Punkte-Programm sprach, nur im Einklang mit dem Westen möglich waren. Die künftige Architektur Deutschlands müsse sich in die künftige Architektur Gesamteuropas einfügen, erklärte Kohl vor dem Deutschen Bundestag, aber gerichtet an seine Partner im Westen und in Moskau.

Dass dann alles viel schneller ging, als es auch Kohl Ende November 1989 vorsah, lag an der wirtschaftlichen Lage in der DDR. "Die D-Mark kommt zu mir, oder ich geh zu ihr", das war die Abstimmung der Ostdeutschen mit den Füßen. Nur elf Monate später, am 3. Oktober 1990 wurde aus zwei verfeindeten Staaten das wiedervereinte Deutschland.

