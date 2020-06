Die Nacht des Mauerfalls: Augenzeugen erinnern sich

Eigentlich war es eine Kinderfreundschaft, dann aber, Sommer 1989, wurde eine Jugendliebe daraus. Stefanie, gerade 18 geworden, traf Jan wieder, mit dem sie schon als Kind so viele Sommer an der Ostsee verbracht hatte. Jahr für Jahr war Stefanies Familie damals an die Ostsee und damit in die DDR gefahren. Für Westdeutsche ganz ungewöhnlich, bei ihnen aber Familientradition, hatte doch der Großvater schon – lange, bevor es eine Mauer gab – in diesem Haus seine Sommer verbracht.

Irgendwann in diesem Sommer gab es eine Liebeserklärung Jans, danach ein mehr als romantisches Wochenende in der Heimat des jungen Fotografen – und dann schließlich seinen Heiratsantrag. "Ich zieh’ das jetzt durch", war Stefanies Gedanke – und das tat sie auch. Der Kampf gegen die DDR-Bürokratie war lang und mühselig. Schließlich aber, am 4. Oktober 1989, heirateten die beiden in Schönhausen, Ostberlin. Von da an lief das Verfahren, um den frischgebackenen Ehemann in den Westen zu bringen. Im DDR-Systemjargon hieß das "Eheschließung mit anschließendem Wohnungswechsel".

Wieder vergingen Wochen, dann bekam Jan die Ausreiseerlaubnis. Stefanie holte ihn am Bahnhof Friedrichstraße ab. Es war der 8. November 1989, und der junge Sachse sah zum ersten Mal im Leben den Westen. "So bunt alles hier", diesen Satz, erinnert sich Stefanie, habe Jan immer und immer wieder gesagt, als sie über den Kurfürstendamm spazierten. Stefanies kleine Wohnung lag im Zentrum von Westberlin, und dort zog der frisch über die Grenze geschaffte Ehemann schließlich am Ende dieses Tages ein.

Dass die Mauer in den nächsten 24 Stunden fallen sollte, das wäre ihnen, da ist sich Stefanie noch heute sicher, nicht einmal im Traum eingefallen: "Wir haben bis zuletzt nicht damit gerechnet, konnten uns nicht vorstellen, was da losbrechen würde."

Noch weniger aber konnten sich die beiden vorstellen, wie rasch sie die Wende persönlich überrollen würde. Am 9. November, mitten in der Nacht, läutete es an der Tür. Draußen standen Jans Bruder, mit seiner Frau und der kleinen Tochter am Arm. Sie hatten sich direkt von der geöffneten Grenze zu Stefanies Wohnung durchgeschlagen – und dort blieben die drei Ossis erst einmal.