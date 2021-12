2021 über 11.000 illegale Einreisen über Belarus nach Deutschland

Hunderte geflüchtete Menschen wurden mittlerweile wieder mit dem Flugzeug in ihre Heimatländer gebracht. Anfang November sollen rund 20.000 Menschen in Eiseskälte an der Grenze ausgeharrt haben. Einige Hundert warten derzeit immer noch in Auffanglagern und wissen nicht weiter.

Polen versucht weiterhin mit einem massiven Aufgebot an Sicherheitskräften und Sperranlagen, Grenzübertritte von Belarus aus zu verhindern. Reisen dann doch Flüchtlinge über die deutsch-polnische Grenze weiter, kann sie die deutsche Bundespolizei nicht zurückweisen. Dafür müsste Deutschland demnach gegenüber der EU-Kommission die Wiedereinführung von Grenzkontrollen erklären.