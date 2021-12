Polnische Medien schätzen, dass bereits mindestens zwölf Menschen im Grenzgebiet gestorben sind. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sagt, dass "Belarus diese Situation ohne Rücksicht auf die menschlichen Folgen herbeigeführt hat" und "Polen die Verantwortung für das akute Leid in der Grenzregion mitträgt". Beide Länder hätten "schwere Menschenrechtsverletzungen" gegenüber Migranten begangen.

Seit Wochen versuchen Tausende Migranten und Flüchtlinge, von Belarus über die EU-Außengrenzen nach Polen oder in die baltischen Staaten zu gelangen. Die EU wirft dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen und so die Lage im Westen zu destabilisieren.

Damit wolle er sich für Sanktionen rächen, die die EU wegen Wahlmanipulation und der Repressalien des Lukaschenko-Regimes gegen die Demokratiebewegung im eigenen Land verhängt hat, und Druck ausüben. Die EU-Staaten hatten Stacheldrahtzäune errichtet, um die Migranten aufzuhalten.