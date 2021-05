Laut dem Urteil muss der in 70 Ländern agierende Konzern die Treibhausgase nur in den Niederlanden senken. Shell hat indessen angekündigt, in Berufung zu gehen.

Dem heimischen Energieriesen OMV steht eine Klima-Klage nicht so bald ins Haus.

„In Österreich sind derartige Klagen so gut wie nicht möglich. Das österreichische Rechtsschutzsystem ist derart gestaltet, dass Klima-Klagen kaum erfolgreich sein können – weder gegen den Staat noch gegen Unternehmen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Verursachung von konkreten Schäden durch den Klimawandel nicht einzelnen Unternehmen nachgewiesen werden kann“, führt Ennöckl aus.

Rund 1.600 Klimaklagen weltweit

Weltweit aber sieht der Trend ganz anders aus. „Die große Welle an Klima-Klagen ist schon da, weil immer mehr Menschen auch vor Gericht gegen den Klimawandel kämpfen wollen. Und niemand hätte gedacht, dass der Fall Shell erfolgreich sein könnte“, sagt Ennöckl.

Kommt die Politik beim Kampf gegen den Klimawandel nicht rasch genug voran, wird immer öfter der Klimaschutz vor Gericht ausgefochten – mit großer Mehrheit in den USA. Rund 1.600 Klima-Klagen wurden weltweit bisher eingebracht. Ob sie aber erfolgreich sind, sagt Ennöckl, „hängt immer von der Ausgestaltung des nationalen Rechtssystems ab“.