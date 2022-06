100 Tage Krieg: "Unser Widerstand ist ungebrochen"

Seit nunmehr 100 Tagen tobt der von Russland entfesselte Angriffskrieg. Am 24. Februar hat der russische Präsident Wladimir Putin den Einmarsch in das Nachbarland befohlen. Stand erst die schnelle Eroberung der gesamten Ukraine auf dem russischen Plan, zerbrach dieser am Widerstand der ukrainischen Kämpfer. So konzentriert sich Russland aktuell auf den Osten des Landes und die komplette Einnahme der Gebiete Luhansk und Donezk.

Gab es in den ersten Kriegswochen noch Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew, liegen diese spätestens seit den Gräueltaten an der Zivilbevölkerung in Butscha und anderen Orten bei Kiew auf Eis. Selenskij will erst wieder verhandeln, wenn Russland sich auf die Grenzen vom 23. Februar zurückzieht.

Aktuell wehren sich ukrainische Truppen weiter gegen den Verlust der Großstadt Sjewjerodonezk im Osten, in der russische Truppen mit ihrer überlegenen Feuerkraft vorrücken. Nach britischer Einschätzung übernahmen Russland mittlerweile den Großteil der Stadt.

Der ukrainische Verwaltungschef von Luhansk, Serhij Hajdaj, hingegen berichtete von erfolgreichen Kommandoaktionen der Verteidiger. Präsidentenberater Olexij Arestowytsch sprach gar davon, die ukrainische Armee habe die Russen in Sjewjerodonezk in eine Falle gelockt.

Sjewjerodonezk gilt als letzte ukrainische Hochburg in der Region Luhansk. Die Stadt solle möglichst nicht aufgegeben werden, sagte Vize-Generalstabschef Olexij Hromow in Kiew: "Die Lage ist schwierig, aber sie ist besser als gestern. Und sie ist unter Kontrolle." Es gebe sehr blutige Straßenkämpfe in der Stadt, so Hromow.