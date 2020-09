Thiem-Manager Straka: "Es war ein Kampf der Gladiatoren"

... die zwei Turniere in Köln

(Von 12. bis 25. Oktober veranstaltet Straka Agentur e/motion zwei ATP-Turniere). "In meiner Funktion als Member der ATP-Board musste ich etwas unternehmen, da nur ein Turnier in einer Woche gewesen wäre, deshalb spielen wir mit einem verlässlichen Partner zwei Turnier in Köln. In einer 24.000 Leute fassenden Halle, kommen dürfen aber nur 2.000. Eh pervers. Alexander Zverev und Andy Murray haben zugesagt."

... das Turnier in der Stadthalle

"In Wien ändert sich die Situation wöchentlich. Wir haben vor Wochen mit 5.000 Zuschauern zu kalkulieren begonnen, und überlegten, wie gekaufte Karten größtenteils umzutauschen sind. Jetzt stehen wir bei 1.500 und überlegen das Ganze in zwei Sessions abzuhalten. Ich persönlich unterstütze die Maßnahmen schon, aber die Verhältnismäßigkeit ist nicht gegeben. Es sollte ein Verhältnis zwischen der maximalen Kapazität und den Leuten, die erlaubt sind, herrschen. Die Stadthalle wird genauso behandelt wie die Dorfhalle in Mistelbach. Wenn man schon regional unterschiedliche Richtlinien festlegt, sollte man dies auch bei Veranstaltungen tun. Es ist wie beim Fußball, bei Rapid gibt es im Allianz Stadion zehn unterschiedliche Ebenen, dort könnte auch ein Viertel rein, das wären mehr als 6.000. In der Stadthalle wären dies 2.000, 3.000 Leute. Da werde ich in den nächsten Tagen noch Lobbyieren. Wir haben ein super Covid-19-Protokoll abgegeben. Stattfinden wird es. Ursprünglich wollten wir das Turnier mit weniger als 3.000 Fans nicht machen, das wäre aber nach den Erfolgen von Thiem schade."