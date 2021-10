War die Bundeslade ein Funkgerät?

Hallo bei den Fakebusters. Heute begeben wir uns auf die Spuren von Indiana Jones. Wir suchen nach der Bundeslade. Jenem Behältnis, in dem die Israeliten im Alten Testament ihre Zehn Gebote aufbewahrten. Seit Jahrtausenden gilt sie als verschollen, doch nicht jeder ist dieser Meinung. Auch stellten einige Präastronautiker die These auf, die Bundeslade sei nicht nur eine mächtige Waffe gewesen, sondern noch viel mehr. Was genau? Das erfahrt ihr in der Folge. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.