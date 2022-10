Skistart in Österreich: Geht eine Tradition verloren?

Eine Tradition scheint in Österreich langsam verloren zu gehen. Immer höhere Preise für Liftkarten, Hotels und Ausrüstung, unsichere Schneelagen und nicht zuletzt Corona haben es nicht nur Touristen und Touristinnen, sondern auch Menschen in Österreich in der Vergangenheit immer schwerer gemacht, Skisport auszuüben beziehungsweise ihn überhaupt zu erlernen.

In einem großen Wochenprojekt hat die KURIER-Redaktion die Herausforderungen des Winters unter die Lupe genommen. Welche Herausforderungen haben Ski- und Tourismusbranche in Österreich zu stemmen? Und sind die Liftkarten wirklich so teuer?