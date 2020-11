Podcast: Mit welchen Tricks Trump im Amt bleiben will

Donald Trump hat schon bei seinem ersten Auftritt nach der Wahl erneut von Wahl-Betrug gesprochen und dass man das Voting stoppen sollte. Nun will er mit seinen Rechtsanwälten in allen Bundesstaaten in denen es knapp wird, vor Gericht ziehen. Kann damit noch Joe Biden um den Sieg bringen. Daily Podcast Moderator Elias Natmessnig hat mit US-Korrespondent über die Chancen Trumps gesprochen, doch noch im Amt zu bleiben.

