Podcast: Corona-Situation hat sich dramatisch geändert

Die Corona-Zahlen steigen unaufhörlich und mehrere Experten und Mediziner warnen bereits, dass Österreich bei den Spitalsbetten auf einen gefährlichen Engpass zusteuert. Wie entscheidend die nächsten Tage werden, fragt Moderator Elias Natmessnig den Epidemiologen und Experten in der Corona-Kommission Gerald Gartlehner. Wir werfen aber auch einen Blick in die USA, wo Joe Biden vor der Präsidentschaft steht und Donald Trump zunehmend die Beherrschung verliert. Und nach dem islamistischen Terroranschlag in Wien gibt es erste personelle Konsequenzen.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/daily