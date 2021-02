Wenn der Hund „Cheese“ macht

Das Foto von sieben Babys in einem Korb, geschossen von ProDog Photography aus Klosterneuburg, erinnert an ein Bild von Anne Geddes – nur dass die Babys in diesem Fall Welpen sind. „Für dieses Foto haben wir fast eine Stunde gebraucht. Wir haben die Welpen zu viert über eine halbe Stunde gestreichelt, bis alle geschlafen haben“, erzählt Fotograf Mak Dodan, Gründer von ProDog Photography. Er und seine zwei Partner – seine Freundin und ihr Bruder – haben sich auf Hundefotografie spezialisiert.