Abstimmung über umstrittenen Konzertsaal

Ignaz Joseph Pleyel – ein Komponist und Klavierbauer, der zur Zeit von Wolfgang A. Mozart und Joseph Haydn ein großer Name war. „Er war der meistgespielte Komponist seiner Zeit. Die Menschen liebten ihn“, erzählt Adolf Ehrentraud, sein „erster“ Biograf, wie er selbst sagt. Ignaz Joseph Pleyel ist in Ruppersthal im Bezirk Tulln geboren. Dort lebt auch Ehrentraud, der Begründer der Internationalen Ignaz Joseph Pleyel-Gesellschaft (IPG), des Museums in seinem Geburtshaus und der Initiator für das 2016 eröffnete Pleyel-Kulturzentrum in Ruppersthal.

Seit 40 Jahren beschäftigt sich Ehrentraud mit dem Musiker, der immer mehr in Vergessenheit geriet. Mittlerweile kennt man nicht nur den Namen Pleyel wieder, sondern auch Ruppersthal und die Konzerte, die dort seit Jahren stattfinden. „2019 hatten wir rund 10.000 Besucher“, erzählt Ehrentraud. Auch für heuer hat er ein Programm mit 45 Veranstaltungen ausgearbeitet, bei denen namhafte Musiker auftreten.

„Die Besucher kommen aus Wien, aus Linz, aus Vorarlberg, sogar aus dem Ausland“, sagt er. Bei größeren Konzerten muss die IPG in andere Ortschaften ausweichen. „In unserem Kulturzentrum ist Platz für 100 Personen. Viele größere Konzerte oder Theater finden im Sommer draußen statt. Fängt es zu regnen an, gibt es keine Ausweichmöglichkeit.“

Darum wünscht sich die IPG einen neuen Konzertsaal für 350 Personen und einer Bühne für 100 Musiker.