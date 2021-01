Hochzeitserinnerung mit der Drohne

Dass die beiden Fotografen auch privat ein Paar sind, hätte sich als Vorteil erwiesen. „Wir sind ein eingespieltes Team“, so Marie. Im Doppelpack hätten sie Zeit, mehr kreative Fotos und Emotionen einzufangen, ohne dabei einen Moment zu verpassen. Auf die Erinnerungen in Form von Fotos habe man auch 2020 nicht verzichten wollen, so Michael. Selbst bei einer Heirat im kleinen Kreis durften Fotografen nicht fehlen. „Die Fotos sind das, was bleibt“, erklärt Marie.

Für 2021 hoffen Marie und Michael, dass Hochzeiten wieder wie gewohnt stattfinden können – mit vielen Gästen, die sich umarmen dürfen. Die Drohne wird jedenfalls wieder eingepackt, das ist sicher.