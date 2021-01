Viva La Gacilly

Badens Straßen, Plätze und Parks werden auch 2021 wieder zur überdimensionalen Foto-Galerie. Das Festival La Gacilly – Baden Photo findet vom 18. Juni bis 17. Oktober zum vierten Mal statt und widmet sich heuer Fotografie aus Lateinamerika.

Seinen Ursprung hat die Schau in der Bretagne, wo Jacques Rocher in seinem Geburtsort La Gacilly 2004 ein Fotofestival ins Leben gerufen hat. Es ging und geht nicht nur um das Präsentieren von Bildern internationaler Fotografen, als roter Faden zieht sich das Thema Mensch und Umwelt durch sämtliche Festivals seitdem. Augenscheinliches Charakteristikum ist, dass die Fotos im XXL-Format im Freien ausgestellt werden. Dem in Baden lebenden Fotografen Lois Lammerhuber gelang es, das Festival nach Baden zu holen. 2.000 Fotografien mit bis zu 280 Quadratmetern Größe gab es im Vorjahr in Baden zu sehen und weil die Schau im Freien stattfand, erwies sie sich als Corona-tauglich. „Mit dem offenen Ausstellungsformat konnten wir in Baden einen kulturellen und – wie sich gezeigt hat – auch krisensicheren Besuchermagneten schaffen“, meint Lammerhuber.