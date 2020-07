Festival la Gacilly - auf der Fotostrecke durch den Osten reisen: Die Top-Tipps rund ums Wochenende!

Inside Out Josef Trattner: Immer öfter gibt es in der Friedrich Kiesler Stiftung auf der Mariahilfer Straße Überraschendes zu sehen. Wie diese drei Meter hohe Raum-Skulptur, durch die sich Künstler und Publikum laufend durcharbeiten können. Auch eine Sofafahrt von Wien bis Krakau, bei der Trattner mit anderen Künstlern Sofa-Gespräche führt, findet im Sommer statt.

Bis 27. November, www.kiesler.org

Angles and Angels Der österreichisch-amerikanische Architekt Raimund Abraham verstand sich mehr als Visionär, denn als bauender Architekt, obwohl er etwa das österreichische Kulturzentrum in New York baute. Er kannte die gesamte Baugeschichte zwischen Wien und Paris und war ein Vordenker für visionäre Räume, Gebäude und utopische Stadtmodelle. Die Personale ist im MAK-Kunstblättersaal zu sehen.

Bis 18. Oktober, www.mak.at

Another Look Joannis Avramidis gehört neben Fritz Wotruba, Alfred Hrdlicka und Bruno Gironcoli zu den wichtigsten österreichischen Bildhauern der Nachkriegszeit. Jetzt zeigt die Wiener Galerie Crone einen neuen Blick auf die Arbeiten des Bildhauers, der vor allem für seine archaisch-figurativen Skulpturen bekannt ist. Anhand von Zeichnungen, Gemälden, Objekten und Schablonen spürt die Ausstellung seiner konstruktivistischen Methode nach.

Bis 29. August, www.galeriecrone.com

The Cindy Sherman Effect Identität, Selbstbildnis, Rollenspiel: Ausgehend von den Performances der US-amerikanischen Kunst-Ikone Cindy Sherman thematisiert die Schau im Kunstforum Wien kulturelle und geschlechterspezifische Stereotypen in der Gesellschaft sowie der Kunst. Im Bild: Samuel Fosso, The Liberated American Woman of the 70s.

Bis 29. Juli, www.kunstforumwien.at, 10-19h

So long, Daddy Virtuell kann man diese Ausstellung auch besuchen. Aber was spricht gegen einen Ausflug mit der Bahn nach Salzburg. In der Galerie Ropac in der Villa Kast am Mirabellplatz leuchten die großformatigen Bilder von Daniel Richter um die Wette. Und Touristen sind auch kaum da, das muss man direkt ausnutzen.

bis 18. Juli, Do-Fr 10-18, Sa 10-14 Uhr, www.ropac.net