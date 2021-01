Neue Ausstellungen in Niederösterreich: „I wer’ narrisch!“

Die Niederösterreichischen Museen sind in den Endvorbereitungen für den Start neuer Ausstellungen. So etwa das Museum Niederösterreich in St. Pölten. Das Haus der Geschichte präsentiert ab 14. März bis 9. Jänner 2022 „I wer„ narrisch! Das Jahrhundert des Sports“, während im Haus für Natur von 10. Oktober bis 12. Februar 2023 die „Wildnis Stadt“ einzieht. „Nach der Ausstellung über Adolf Hitler nehmen wir nun eine scharfe Kurve in Richtung Freizeitgeschichte. Es geht uns um die Wechselwirkung zwischen Sport und Gesellschaft in den letzten 100 Jahren“, erläutert Christian Rapp, wissenschaftlicher Leiter des Hauses der Geschichte die Zielsetzung. Politik, Medien und Wirtschaft spielen eine große Rolle.

Es wird auch einen Blick hinter die Kulissen des Sportbetriebs geben: „Was steckt hinter großen Leistungen, was macht die Faszination aus?“, ergänzt der Historiker Bernhard Hachleitner, der die Ausstellung gemeinsam mit dem Team des Hauses kuratiert. Die in Kooperation mit dem Sport Land Niederösterreich umgesetzte Schau lädt die Besucher zudem ein, selbst aktiv zu werden.

In Bezug auf die Ausstellung „Wildnis Stadt“ hält Ronald Lintner, wissenschaftlicher Leiter des Hauses für Natur und Kurator der Ausstellung, fest: „Viele vermuten die Wildnis nicht in der Stadt. Tatsächlich aber sind die Städte in Mitteleuropa artenreiche Lebensräume. Auf kleinster Fläche können sich hier unterschiedlichste Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen ergeben.“