Mann gekündigt, weil er vor Dienstbeginn an der Werkbank schlief

20 Jahre lang hatte ein 40-Jähriger aus dem Industrieviertel für seine Firma geschuftet. Täglich pendelte er zu seinem Arbeitsplatz – und das sehr zeitig in der Früh. Damit er nicht in den Frühverkehrsstau kam und damit wertvolle Zeit verlor, war er bereits um ca. 5.30 Uhr im Unternehmen. Weil aber der Arbeitsbeginn mit frühestens 5.50 Uhr festgelegt war, hielt er am Arbeitsplatz einen kurzen „Power Nap“. Damit holte er ein paar Minuten Schlaf nach. Weitere – zumindest zeitweise – auch in der Mittagspause.

Seinem Chef gefiel dieses Verhalten gar nicht. Er teilte dem Werkzeugmacher mit, dass das Schlafen zu Mittag an der Werkbank künftig zu unterlassen sei. Der Mann hielt sich an diese Vorgabe, auf sein kurzes Nickerchen in der Früh wollte er allerdings nicht verzichten. Das führte schließlich zu Konsequenzen. Der Geschäftsführer überreichte dem 40-Jährigen die Kündigung.

Gerichtliches Nachspiel

Doch die Entscheidung hatte ein Nachspiel – und zwar ein recht kostspieliges für die Firma. Denn der entlassene Arbeiter gab nicht auf und wandte sich in weiterer Folge an die Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) mit Sitz in St. Pölten. Die nächste Station war dann das Arbeits- und Sozialgericht in Wiener Neustadt.