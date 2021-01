Auch die Grünen kritisieren Mega-Wohnprojekt in St. Pölten scharf

Die WWE, an der laut Homepage die Landeshauptstadt St. Pölten, die NÖ. Landeshauptstadt-Planungsgesellschaft, die Lenzing AG, die Eco Plus Beteiligungen GmbH, die SIGNA und die Are Austrian Real Estate Development GmbH beteiligt sind, gibt an, dass der Wald entlang der Traisen bestehen bleiben soll.

"Die Qualität des Waldes wird durch Aufforstungsmaßnahmen gesteigert. Eine intensive Verflechtung von Freiraum und Bebauung wird zusätzlich die Erlebbarkeit des Waldes und die Wohnqualität in den neuen Wohnungen verstärken", heißt es.