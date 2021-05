Weniger „Klumpert“ und Asphalt, mehr Grün

Immerhin habe es auch eine Reform der Bauordnung gegeben, damit nicht weiterhin Gründerzeithäuser in großem Stil abgerissen werden, um sie durch Neubauten zu ersetzen (in denen der gesetzliche Richtwertmietzins nicht gilt, also höhere Mieten verlangt werden können), wirft Planungsdirektor Thomas Madreiter ein.

Stimmen denn die Bevölkerungsprognosen noch immer, sprich: Braucht es so ein großes Bauprogramm? Schließlich könnte ja die Pandemie samt Homeoffice auch den Büromarkt stark verändern. Letzteres sei möglich, so der Direktor. Beim Wohnen hingegen habe sich der Bedarf an neuem Wohnraum nur geringfügig verändert.