Schallenberg: "Russland hat auch außerhalb der Ukraine die Möglichkeit, ein Störfaktor zu sein"

Die EU der 27 muss autark bleiben und selbstständig entscheiden. Aber wer hindert uns daran, am Vormittag mit den zwei, drei betreffenden Westbalkan-Staaten, die alle Regeln erfüllen, in einer Ratsarbeitsgruppe zu diskutieren und dann unter uns 27 den Beschluss zu fassen? Es geht nur um den politischen Willen, die Länder so zu behandeln, als wären sie in bestimmten Bereichen schon Mitgliedsstaaten.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schwebt etwas anders vor ...

Sein Vorschlag geht in Richtung einer Europäischen Politischen Gemeinschaft. Klingt nicht uninteressant, aber es ist noch nicht ganz deutlich, was damit gemeint ist. Der wesentliche Punkt, den ich machen will: Der Beitrittsprozess muss für die Menschen auf dem Westbalkan konkret werden. Sie müssen spüren, dass diese Perspektive kein Papiertiger ist, sondern dass sich tatsächlich etwas tut. In den Staaten, wo seit Jahren gewartet wird, wächst der Frust. Das habe ich bei meinen Reisen in den letzten Tagen gemerkt. Bei Umfragen in Serbien ist die Meinung über die EU zum ersten Mal mehrheitlich negativ.

Wenn die EU alle Kandidaten aufnähme und sie 34, 35 Mitglieder hätte, was wäre das für eine Union? Wäre sie nicht manövrierunfähig?

Überhaupt nicht. Wir haben die institutionellen Voraussetzungen. Es ist nur eine Frage des Willens, ob man diesen Weg geht. Diese Argumentation, die EU wäre manövrierunfähig, haben wir schon 1995 beim Beitritt Österreichs gehört. Das trifft nicht zu. Man kann auch zu dritt manövrierunfähig sein, wenn man sich nicht einigt und nicht den politischen Willen aufbringt, zusammenzuarbeiten.