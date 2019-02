Rechte Kaderschmiede im Kloster

Die Pläne, in einem alten Kloster bei Collepardo in der Region Latium eine populistische, ultrarechte Akadamie zu eröffnen, sorgen seit geraumer Zeit für Unruhe in dem 900-Einwohner-Dorf. Als „ Gladiatorenschule für Kulturkämpfer“ wird das neue, von Steve Bannon unterstützte Projekt angekündigt, das in einer abgeschiedenen Gegend eine Autostunde südlich von Rom realisiert wird.

Der ehemalige Chef-Stratege von US-Präsident Donald Trump ist für sein erzkonservatives, ultrarechtes Gedankengut berüchtigt. Der frühere Breitbart-News-Chefredakteur gilt als Chefideologe der amerikanischen rechtspopulistischen Protestbewegung Tea Party.

Trumps Sympathien verspielte Bannon allerdings, nachdem er interne Informationen aus dem Weißen Haus an Journalisten weitergegeben hatte. Diese tauchten dann im dem viel verkauften Buch „Fire and Fury“ auf.