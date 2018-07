Bannon plant rechte Revolte in Europa

Seit Steve Bannon daheim nicht mehr gebraucht wird, seit Donald Trump ihn 2017 aus dem Weißen Haus warf, hat der bis dahin allzuständige Ex-Chef-Ideologe des US-Präsidenten oft einer Vernetzung rechtsnationalistischer Parteien und Bewegungen in Europa das Wort geredet. Zehn Monate vor den Wahlen zum Europäischen Parlament will der 64-jährige ehemalige Investmentbanker Nägel mit Köpfen machen.

Mithilfe einer neuen Stiftung, deren Geldgeber noch unbekannt sind, will Bannon in Brüssel unter dem Etikett „The Movement“ (Die Bewegung) eine Plattform etablieren. Sie soll rechtspopulistische Akteure in der EU durch Umfragen, Beratung und Analysen unterstützen.

"Genialischer Teufel"

Die Einrichtung wird als Gegenveranstaltung zu der tendenziell links und pro Globalisierung eingestellten „Open Society“-Stiftung des aus Ungarn stammenden US-Milliardärs George Soros geplant, den Bannon als „genialischen Teufel“ bezeichnet.

Zunächst, so beruft sich das US-Magazin The Daily Beast in einem aktuellen Bericht auf Bannon, soll ein zehnköpfiger Stab die Arbeit aufnehmen. Bannon selbst werde nach den Zwischenwahlen im US-Kongress Anfang November seinen Lebensmittelpunkt zur Hälfte vorübergehend nach Europa verlegen. Er wolle dabei helfen, im EU-Parlament eine rechtspopulistische Dach-Fraktion zu etablieren, die den parlamentarischen Prozess torpedieren und zur weiteren Erosion der EU beitragen soll.