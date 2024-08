Post-Chef Pölzl schaut zurück: "Es war ein Privileg, so frei zu arbeiten"

Das ist manchmal Beweggrund für das Engagement eines Beraters. Für mich war es eine gute Schule. Als Techniker hatte ich von Betriebsführung ja keine Ahnung, das habe ich dort in den sechs Jahren gelernt. In Arbeitszeit waren es wahrscheinlich mindestens zwölf. Es wird einem dort extrem viel abgefordert.

Ja. Die Post war 140 Jahre lang Vertriebspartner der Postsparkasse, die von der Bawag übernommen wurde. Diese ist dann aber aus dem Filialgeschäft ausgestiegen. Am 1. April 2020 sind wir mit der bank99 an den Start gegangen – ausgerechnet im ersten Lockdown. Dennoch hatte die Bank nach einem Jahr 100.000 Kunden. Wir haben dann auch noch das Österreich-Geschäft der ING übernommen. Bis Jahresende werden die unterschiedlichen IT-Systeme vereinheitlicht. Der Break-even wird dann hoffentlich spätestens im übernächsten Jahr erreicht. Es war wahrscheinlich das schwierigste Projekt meiner Karriere.

Das ist ein kleines, aber sehr aktives Geschäftsfeld, das wir mit sehr viel Hingabe betreiben. In England zum Beispiel muss der König Marken freigeben. Bei uns kann es der Post-Generaldirektor selbst entscheiden, der das in den vergangenen Jahren mit sehr viel Freude gemacht hat.

Das weiß niemand. Das Kundenverhalten hat sich insgesamt verändert: Briefe erwartet man nicht mehr so schnell wie früher, Pakete will man schon am nächsten Tag haben.

Und die von der Industrie gewünschte 41-Stunden-Woche, worüber auch gestritten wurde?

Wir sind mit dem jetzigen Arbeitszeitrahmen gut bedient.

Apropos Wadlbeißen: Wie oft erleiden Postler Hundebisse?

Das ist kein allzu großes Thema – es sind 30 bis 40 im Jahr. Vor einiger Zeit hatten wir sogar eine Kooperation mit einer Hundefutter-Firma. Die Postler hatten Leckerlis mit. Das kam sehr gut an. Sollten wir vielleicht wieder machen.

Briefträger waren immer wieder auch ein Bindeglied in der Gesellschaft. Mehr Effizienz heißt aber weniger Zeit für das Gespräch. Ist man noch „Postler der Herzen“?

Ich glaube schon, auch wenn der Leistungsdruck gestiegen ist. Früher war das Bild wohl nicht ganz unzutreffend, dass der Postler zu Mittag mit der Arbeit fertig ist. Das ist vorbei. In der Hochsaison – vor Weihnachten – gibt es auch Überstunden.

Sie wollten eine Art Balkanroute für die Post eröffnen, aber das türkische Engagement hatte 2013 einen holprigen Start.

Der Schritt ins Ausland war notwendig, aber das war ein Bauchwehprojekt. Ursprünglich war das türkische Wachstum stärker und die Inflation geringer. Wir haben zunächst 25 Prozent am türkischen Paketdienstleister Aras Kargo erworben mit der Option auf weitere 50 Prozent. Aber ein Teil der Besitzerfamilie wollte viel mehr Geld als vertraglich vereinbart, was in einen mehrjährigen Rechtsstreit mündete. Am Ende haben wir alles gewonnen. Das Unternehmen entwickelt sich jetzt gut.

Das politische Umfeld war kein Problem?

Nein, ich war sogar positiv überrascht, weil ich nicht erwartete, in der gerichtlichen Auseinandersetzung mit einer türkischen Familie so viel Fairness zu erleben. Die staatlichen Stellen waren immer bemüht, Investoren fair zu behandeln.

Was hat Sie selbst an die Spitze gebracht?

Ich war ehrgeizig und ein wenig ein Abenteurer.

Die Post fanden Sie daher ursprünglich wenig attraktiv.

Genau. Aber ich habe den Schritt nie bereut. Es war ein Privileg, so frei zu arbeiten – ohne Einflussnahme von besser wissenden, weit weg sitzenden Eigentümern oder Zentraleinheiten, wie das in größeren Konzernen üblich ist.

Ihre letzte Pressekonferenz ist am 7. August. Was werden Sie danach vermissen?

Alles! Aber ich freue mich auch auf Neues.