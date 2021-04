Nach Intensivbetten: Plätze für Covid-Reha werden knapp

Kurzatmigkeit, Herzrasen, Konzentrationsschwierigkeiten oder Schlafprobleme – die Folgen einer Covid-19-Erkrankung sind so vielfältig, wie sie unangenehm sind. Maarte Preller kennt diese Zustände bestens. Sie hat sich im März vergangenen Jahres während der ersten Welle angesteckt. Nach überstandener Krankheit war aber nicht an einen normalen Alltag zu denken. Die 32-jährige, sportliche Frau konnte plötzlich ihr Leben nicht mehr alleine meistern. „Zum Anziehen und Duschen brauchte ich die Hilfe meines Freundes.“ Selbst der Weg zum Kühlschrank war an manchen Tagen eine Herausforderung.

Die Masseurin gründete eine Selbsthilfegruppe für Betroffene von Long Covid. Innerhalb von zwei Monaten waren mehr als 500 Mitglieder dabei. Schnell zeigte sich ein großes Problem: Viele Menschen müssen lange auf eine Reha warten.