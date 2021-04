Neuer Engpass: Im Westen werden Impfwillige knapp

Nicht überall ist das Thema so akut wie bereits jetzt in Vorarlberg. „Die große Not haben wir noch nicht“, sagt eine Sprecherin von Salzburgs Gesundheitslandesrat Christian Stöckl (VP). Rund 204.000 Vormerkungen stehen bislang erst etwas mehr als 80.000 Personen gegenüber, die zumindest einen Stich erhalten haben. In Salzburg geht man davon aus, dass „viele sich noch nicht angemeldet haben, weil sie sehen, dass sie in der Priorisierung noch nicht dran sind.“