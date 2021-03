Megxit: Jetzt schlägt der Palast zurück

Mit 94 lässt man sich seine Nachtruhe nicht so einfach rauben. Da kann der Enkel noch so hässliche Sachen im Fernsehen verbreiten. Queen Elizabeth werde sich nicht das Interview mit Harry und Meghan ansehen, ließ der Buckingham Palast Sonntag mitteilen. Es gebe zu viele wichtigere Verpflichtungen in den kommenden Tagen.