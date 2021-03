Groß geworden: Meghans Freundin teilt privaten Schnappschuss von Archie

Nachdem vonseiten von Palastangestellten Mobbingvorwürfe gegen Herzogin Meghan laut geworden waren, macht sich nun ihre langjährige Freundin Silver Tree für Harrys Ehefrau stark. Die Produzentin der Serie "Suits", in der Meghan Markle vor ihrer Hochzeit mit Harry zu sehen war, veröffentlichte auf Twitter eine Reihe privater Fotos der Ex-Schauspielerin und stellte klar: "Das ist die echte Meg - keine Coverstory."

Produzentin veröffentlicht Foto von Archie - und löscht es wieder

"Sie ist eine meiner engsten und liebsten. Wie alle ihre Freunde liebe ich sie wahnsinnig", schrieb Tree. "Sie ist die Freundin, die darauf besteht, immer die Details über dein Leben, deinen Tag, das Leben deines Kindes, den Tag deines Kindes hören will. Immer bevor sie von sich erzählt."

In weiteren Tweets zeichnet die Produzentin ihre ehemalige Arbeitskollegin und enge Freundin als eine Person, die das Wohl der anderen immer über ihr eigenes stellt. So fügte Tree unter anderem über Meghan hinzu: "Sie ist die Freundin, die all ihre Geheimnisse mit dir teilt, denn trotz so vieler Gründe, Mauern zu errichten, bleibt ihr Herz so weit offen wie immer."

Die Produzentin berichtet, wie rührend sich die ehemalige Seriendarstellerin am Tag ihrer Hochzeit mit Harry um sie gekümmert habe - anstatt sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und als ihr Sohn eine beängstigende Diagnose bekommen habe, sei auch Meghan es gewesen, die ihr beistand und regelmäßig vorbeikam, um nach ihr und ihrem Sohn zu sehen. "Sie rief alle Leute an, alle Stellen, als ich zu gelähmt war, um einen Plan zu machen", schreibt Tree und führt weitere, rührende Beispiele für Meghans Selbstlosigkeit an.