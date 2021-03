Meghan und Harrys endgültiger Bruch mit dem Hause Windsor

Viele Briten verstehen nicht, dass sich der Prinz, der in Afghanistan kämpfte und sich immer in der Armee engagierte, jetzt auf „Weichei“ macht. Das in Schwarz-Weiß gehaltene Bild von Vogue-Fotograf Misan Harriman, das das zweite Sussex-Baby ankündigt, sorgt für Diskussionen. Es zeigt Meghan mit bereits deutlich sichtbarem Babybauch, ihren Kopf hat sie in Harrys Schoß gebettet, der Prinz ist barfuß. Am bösesten kommentierte der Daily Star, der dieser gestellten Szene eine aus dem Film „Notting Hill“ mit Hugh Grant gegenüberstellte und sarkastisch meinte: „Öffentlichkeitsscheue Frau teilt 7,67 Milliarden Menschen mit: Ich bin schwanger!“

Meghan kann es also niemandem recht machen derzeit. Ganz im Unterschied zu ihrer „langweiligen“ Schwägerin Kate, die brav ihre öffentlichen Termine wahrnimmt, kein großes Tamtam um sich macht und ihre drei Kinder, George, Charlotte und Louis, möglichst normal aufwachsen lässt. Kate gibt die ideale Königsgemahlin in spe, so wie sie sich die Briten wünschen.