In der Buckligen Welt schmeckt’s bei 92 Betrieben sooo gut

Eigentlich war schon der Start ein Erfolg: 50 Bauern und Gastronomen konnten die Initiatoren vor 20 Jahren davon überzeugen, von Beginn an beim Projekt „Sooo gut schmeckt die Bucklige Welt“ mitzutun. „Wir haben Leute, die früher nicht einmal ins gleiche Wirtshaus gegangen sind, an einen Tisch gebracht“, erinnert sich Initiator Martin Preineder an viele kontroversielle Gesprächsrunden in den Anfangszeiten.

Die Idee dahinter: Regionale Produkte in den Vordergrund stellen, regionale Produzenten und Gastronomen stärken, um damit die Wertschöpfung in der Region zu erhöhen und den Tourismus zu beleben. Und den Zusammenhalt durch Zusammenarbeit stärken.

20 Jahre später sind 92 Betriebe dabei – Gastwirte Mostwirtshäuser, Heurigen, Landwirte, Fleischer, Bäcker, Konditoren und Bierbrauer aus der Region arbeiten eng zusammen, setzen auf die in der Nachbarschaft geschaffenen Produkte und haben eine Vielzahl an innovativen Produkten entwickelt, Manufakturen und Schaubetriebe sind entstanden, die Zahl der Direktvermarkter und Hofläden ist gestiegen.

Preineder rechnet etwa 500 Arbeitsplätze in der Region diesen Betrieben zu, die Gästezahlen in der Buckligen Welt reichen mittlerweile an die Hochblüte der „Sommerfrische“ heran. Alle Infos unter sooogutschmeckt.at